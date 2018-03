Neve a Londra: annullati 115 voli all’aeroporto di Heathrow

Freddo e neve a Londra: annullati circa 115 voli oggi all’aeroporto londinese di Heathrow. La cancellazione dei voli, in partenza e in atterraggio, riguarda prevalentemente voli a corto raggio con destinazioni europee ma anche collegamenti per New York e Kuala-Lumpur.

Il Met Office (il servizio meteo nazionale britannico) ha diramato per le prossime ore un’allerta arancione (terzo livello su quattro) per neve per la parte sudoccidentale dell’Inghilerra e un’allerta gialla per ghiaccio (secondo livello) per quasi tutta l’Inghilterra, il Galles e la Scozia.