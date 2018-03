Il consolato italiano di New York ha lavorato senza sosta per dare assistenza ai connazionali rimasti bloccati nella città.

La East Coast statunitense è bersagliata da una bufera di neve e da forti venti che stanno sferzando in particolare New York, Washington e Boston.

Bufera di neve sferza la costa orientale degli Stati Uniti: 5 mila voli cancellati

