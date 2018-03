Nexi: trasparenza e vantaggi da pagamenti digitali

Milano, 18 mar. (AdnKronos) – ‘Esiste tutto affinché Milano possa diventare una città con pagamenti senza contanti”. Lo afferma Roberto Catanzaro, Business Development Director di Nexi, intervenuto all’hackathon ‘Cashless Milano Hack”, l’iniziativa per sviluppare nuove idee e applicazioni all’interno della Milano Digital Week.

‘C’è già l’accettazione di questo modello da parte degli utenti che già dispongono di carte elettroniche. Bisogna solo generare uno spin positivo affinché vengano utilizzate quotidianamente per qualsiasi pagamento – è il pensiero Catanzaro – Proprio per questo crediamo nell’importanza del lavoro di sinergia tra pubblico e privato. I pagamenti digitali sono un segno di trasparenza, comodità, modernità e portatori di vantaggi economici per tutti”.

“Nexi vuole alimentare e sostenere l’innovazione. Per farlo ci avvaliamo delle idee dei millenials, loro sono la nostra forza, ci interessa ascoltarli e sostenere i progetti di questi giovani che vogliono fare impresa. Ed è anche insieme a loro che vogliamo ricordare alle istituzioni quanto sia importante sposare l’agenda dei pagamenti digitali”, ha concluso Catanzaro.