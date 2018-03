Nonna Irma: ecco come si diverte in motocicletta a “soli” 93 anni

E’ diventata virale, facendo letteralmente il giro del mondo, la storia di nonna Irma, la simpatica ed arzilla 93enne, partita per fare volontariato in Kenya in un orfanotrofio. Nelle ultime foto postate su Facebook, la ritroviamo in sella a una motocicletta, guidata da un ragazzo del posto. Insomma, la nostra giovincella continua a stupirci, tanto che la nipote, Elisa Coltro, commenta: “Io ve lo dico… ho seri dubbi che la nonna rientri in Italia… e in effetti che torto darle?”. Rimasta vedova a 26 anni, con 3 figli da sfamare, la nonnina è partita il 20 febbraio dalla provincia di Vicenza e , da allora, incontra missionari e volontari in Africa, ma soprattutto piccoli dell’orfanotrofio che da anni, dalla sua casa di Noventa Vicentina, aiuta con donazioni.

Dalle ultime immagini diffuse si direbbe che il viaggio sia sempre più divertente ed è davvero emozionante il video in cui Irma fa un piccolo giro, a velocitù moderata, sulla motocicletta. L’anziana donna ha affermato: “In questo viaggio sono tante le emozioni e i nuovi amici”…lei che non si tira indietro di fronte alle nuove esperienze e che, col suo altruismo, è un esempio per tutti noi.