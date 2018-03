Obesità e diabete di tipo 2: ecco come una colazione molto energetica aiuta a perdere peso

Nei pazienti con obesità e diabete di tipo 2, un programma alimentare che include una colazione molto energetica favorisce la perdita di peso, migliora il diabete e diminuisce il bisogno di insulina, secondo un nuovo studio.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Tel Aviv University su 11 donne e 18 uomini che avevano in media 69 anni, obesità e diabete di tipo 2 e che facevano uso di insulina. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a due diversi tipi di dieta per perdere peso, che contenevano lo stesso numero di calorie al giorno, per 3 mesi. Un gruppo aveva 3 pasti: una colazione abbondante, un pranzo medio e una piccola cena. Il secondo gruppo seguiva la dieta tradizionale per il diabete e la perdita di peso: 6 piccoli pasti, distribuiti equamente in tutta la giornata, inclusi 3 spuntini.

Dopo 3 mesi, il primo gruppo aveva perso 5 kg, mentre il secondo aveva guadagnato 1.4 kg. Il gruppo da 3 pasti aveva bisogno di molta meno insulina, di meno carboidrati e aveva meno fame rispetto all’altro gruppo. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto una notevole riduzione della glicemia dopo soli 14 giorni nel primo gruppo, mentre i partecipanti avevano quasi lo stesso peso rispetto ai valori iniziali. Questo significa che anche prima della perdita di peso, il cambiamento nell’orario dei pasti ha un rapido effetto benefico sull’equilibrio glicemico, che è ulteriormente migliorato dall’importante perdita di peso osservata nel primo gruppo.

La principale autrice dello studio, Daniela Jakubowicz, professoressa di medicina presso la Tel Aviv University, ha dichiarato: “Questo studio dimostra che, nei pazienti obesi con diabete di tipo 2 curato con l’insulina, una dieta con 3 pasti al giorno, che consiste in un’abbondante colazione, un pranzo medio e una piccola cena, aveva molti effetti rapidi e positivi rispetto alla dieta tradizionale con 6 piccoli pasti distribuiti equamente in tutta la giornata: maggiore perdita di peso, meno fame e miglior controllo del diabete, utilizzando meno insulina”.

Jakubowicz ha concluso: “L’orario del giorno in cui si mangia è più importante di ciò che si mangia e di quante calorie si assumono. Il metabolismo del nostro corpo cambia durante la giornata. Una fetta di pane consumata a colazione porta ad una minore risposta glicemica ed è meno calorica rispetto alla stessa identica fetta di pane consumata alla sera”.