Nei due giorni centinaia di gatti, appartenenti a decine di specie diverse, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale.

Due giorni per ammirare i gatti più belli, rari e particolari del pianeta. Domani, sabato 24, e domenica 25 marzo all’Obihall di Firenze (Lungarno Aldo Moro) torna “ Un gatto per amico “, esposizione internazionale felina organizzata sotto l’egida di Enfi – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Animali: all’Obihall di Firenze arrivano i felini più straordinari del pianeta

