Oleificio Zucchi è il partner sostenibile di “Fa’ la Cosa Giusta” alla Fiera di Milano dal 23 al 25 marzo 2018

Vivere in modo sostenibile parte da scelte etiche molto semplici, come quella di produrre e consumare un olio “giusto”: Oleificio Zucchi, portavoce con passione di questa filosofia da oltre 200 anni, affianca “naturalmente” la 15a edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, la più grande fiera nazionale di consumo critico e stili di vita eco – friendly, che si terrà dal 23 al 25 Marzo 2018 a Fieramilanocity.

La storica azienda cremonese, specialista nella produzione di oli da oliva e oli di semi, centra in pieno l’obiettivo della kermesse presentando al grande pubblico “open” della tre giorni il suo Olio extra vergine di oliva 100% Italiano Sostenibile, il primo in assoluto proveniente da una filiera certificata sostenibile – che segue cioè una produzione limpida in ogni suo passaggio, dalla raccolta delle olive alla spremitura, fino alla tavola, coniugando sapore e salute nel rispetto dell’ambiente. L’Olio sostenibile Zucchi, appena “Eletto Prodotto dell’Anno” dai consumatori Italiani, si rivela proprio “la cosa giusta” perché abbraccia, grazie alla certificazione di CSQA, la condivisione di valori di natura ambientale e sociale, ma anche di tipo economico e nutrizionale, affermandosi come un prodotto buono, gustoso, salutare e rispettoso del territorio.

“Fare la cosa giusta è per noi garantire al consumatore un Olio trasparente e dalla massima qualità, stabilendo un vero rapporto di fiducia e sicurezza. Da sempre seguiamo la nascita dei nostri prodotti in tutti gli step della produzione, con grande attenzione ad aspetti come l’etica e la salvaguardia ambientale” spiega Alessia Zucchi, Amministratore Delegato Oleificio Zucchi – “Siamo quello che consumiamo: il nostro progetto della filiera sostenibile per l’extra vergine nasce per informare ed educare il pubblico ad una scelta consapevole e responsabile, senza rinunciare al gusto”.