Tra le cause, rileva il rapporto, i cambiamenti climatici, l’aumento della domanda e l’inquinamento.

Sulla base del rapporto sulle acque mondiali presentato oggi a Brasilia, l’ONU rende noto che la carenza d’acqua potrebbe interessare, per almeno un mese all’anno, circa 5 miliardi di persone entro il 2050, cioè circa la metà della popolazione mondiale stimata per quella data.

