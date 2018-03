Spazio: un’immensa quantità di oro nella Via Lattea dalla collisione di due stelle di neutroni

In seguito alla collisione di due stelle di neutroni, un’immensa quantità di oro (fino a 13 volte la massa della Terra) si è riversata nella Via Lattea: la scoperta è pubblicata sull’Astrophysical Journal, e si basa sull’analisi di dati relativi all’evento che ha generato le onde gravitazionali osservate nell’agosto 2017 da oltre 70 strumenti in tutto il mondo.

La collisione, avvenuta alla distanza compresa fra 85 e 160 milioni di anni luce, ha anche prodotto un’eccezionale massa di metalli pesanti.