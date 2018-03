Palermo: Chinnici (Pd), basta con atteggiamenti ostili in consiglio comunale

Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – ‘Basta con gli atteggiamenti ostili che danneggiano la città. Siamo chiamati a discutere di provvedimenti importanti per Palermo per questo richiamo tutte le forze politiche presenti in Consiglio alla responsabilità”. Lo afferma il capogruppo Pd al Comune di Palermo Dario Chinnici in merito alle polemiche di questi ultimi giorni e dopo la seduta andava a vuoto di questa mattina.

‘Pensiamo a lavorare tutti per il bene di Palermo – prosegue Chinnici -. La maggioranza faccia il suo dovere così come l’opposizione, senza dimenticare il senso di responsabilità. Questo immobilismo genera un atteggiamento ostile dei cittadini nei confronti delle istituzioni. I palermitani attendono risposte non polemiche”.