Palermo: Sinistra Comune, salvare centro storico da centri commerciali

Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Una proposta di deliberazione al sindaco di Palermo “per salvare il centro storico dall’invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in un enorme fast food o centro commerciale a cielo aperto”. L’iniziativa è stata lanciata dal consigliere della prima circoscrizione Fabrizio Brancato (Sinistra Comune) ed è subito passata al vaglio del Consiglio di Circoscrizione: il documento è stato approvato e sottoscritto all’unanimità. ‘Con la proposta di deliberazione vogliamo tutelare l’identità storica del centro della città, con il suo enorme patrimonio artistico e monumentale da riqualificare e valorizzare”, spiega Fabrizio Brancato. ‘Chiediamo l’applicazione della legge: secondo il decreto legislativo 222/2016, ‘ il Comune può adottare deliberazioni volte a delimitare aree aventi particolare valore in cui è vietato o limitato l’esercizio di una o più attività se non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”.

‘Condividiamo con forza lo spirito dell’iniziativa ‘ gli fanno eco i consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Katia Orlando, Barbara Evola e Marcello Susinno. Riteniamo infatti di grande importanza una riconversione degli spazi che punti all’artigianato, alle piccole botteghe e ai mestieri di una volta e rispetti l’originaria vocazione dei territori”.