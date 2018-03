Spazio: l’astronauta Paolo Nespoli inaugura l’opera d’arte del Maestro Pistoletto

E’ in programma domani al centro Esrin dell’Esa, a Frascati, la presentazione dell’opera d’arte intitolata “Ritratto di Paolo Nespoli – Astronauta, Missione VITA 2017” del Maestro Michelangelo Pistoletto. Sarà presente anche l’astronauta italiano dell’Esa, Paolo Nespoli. L’Agenzia Spaziale Europea spiega che “il Maestro Pistoletto ha donato all’Esa quest’opera d’arte originale, dipinto speculare unico con una rappresentazione in scala reale dell’astronauta, come simbolo di come l’arte, ispirata dallo spazio, possa contribuire alla riflessione sul nostro pianeta“.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla partnership tra Esa e Ram radioartemobile, in collaborazione con Asi e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, per la missione VITA dell’Asi che ha visto protagonista Paolo Nespoli.