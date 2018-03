Parlamento: Di Maio, continui contatti, spero ampio consenso per presidenti

Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Anche oggi vi aggiorno sui contatti che stiamo portando avanti con le altre forze politiche per l’individuazione delle figure di garanzia dei presidenti di Camera e Senato. Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso”. Lo scrive il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, sul ‘blog delle stelle’.

“Voglio parlare loro con franchezza, chiarezza e onestà. A ognuno di loro -spiega l’esponente Cinquestelle- dirò che noi vogliamo coinvolgere tutti in questa fase di individuazione delle figure che presiederanno le Camere, naturalmente riconoscendo il peso specifico di ogni vincitore”.

“Come vedete stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso -conclude Di Maio- che tutte le forze politiche saranno influenzate positivamente dal nostro metodo e che si possa giungere a un ampio consenso parlamentare sulle figure di entrambi i presidenti”. (segue)