Parlamento: foto e carta d’identità, da domani accoglienza per eletti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – L’accoglienza andrà avanti tutti i giorni dalle 9 alle 20 e 30, fino alle 14 e 30 di sabato 24 marzo. I senatori subentranti potranno effettuare le operazioni di accoglienza successivamente alla proclamazione, prevista nella seduta del 23 marzo.

Alla Camera si inizierà invece alle 12 di martedì e si proseguirà tutti i giorni dalle 9 alle 20.30 fino a martedì 27. I deputati dovranno presentarsi nella Sala del Mappamondo, dove sarà allestito un “Centro unico”, per la registrazione della firma autografa, dei dati anagrafici, compreso il codice fiscale.

Saranno dotati di un kit ‘normativo’ (a cominciare dal Regolamento della Camera) e informati sulle questioni relative alle prerogative parlamentari e riceveranno il tesserino necessario, fra l’altro, per votare in Aula, con il codice di attivazione dei servizi informatici. Infine poseranno per la fotografia che poi sarà anche quella visibile sulla loro scheda consultabile sul sito Internet della Camera e sul ‘facciario’ a disposizione degli assistenti parlamentari.