Parma: il 5 e 6 maggio 2018 si vola in mongolfiera sulla Food Valley

Le prime luci e lo spettacolo dei colori del mattino, volando a bordo di una mongolfiera. Non è un sogno, ma l’emozione che si vive a Parma, pernottando negli alberghi della catena INC Hotels Group. La partenza è il 5 e 6 maggio 2018 dalla Rocca di Sala Baganza (PR), la regale dimora di Maria Luigia d’Austria, al sorgere del sole, per godersi dall’alto il territorio della Food Valley, ammirando a sud le cime dell’Appennino tosco-emiliano – proclamato Riserva MaB (Man and Biosphere) dall’UNESCO – e a nord la città di Parma, con il grande fiume Po. Ma ogni viaggio è una sorpresa, perché con la grande mongolfiera ci si lascia navigare dal vento detto Marino, si conosce solo la partenza ma non l’arrivo. È lo stesso vento, che venendo dal mare fa anche essiccare il famoso Prosciutto Crudo di Parma. Il volo dura circa un’ora e mezza e la quota di partecipazione è di 169 euro a persona, compresa la navetta che dagli alberghi di INC Hotels Group accompagna i sognatori alla Rocca di Sala Baganza e a fine esperienza li riporta in hotel. Grazie alla collaborazione di INC Hotels Group con Lanzi Travel, le tariffe per il soggiorno sono vantaggiose: al Best Western Plus Hotel Farnese pernottamento con colazione take away è a partire da 55 euro a persona in camera doppia, all’ Holiday Inn Express Parma il prezzo è a partire da 45 euro a testa e all’Hotel San Marco Parma Ovest a partire da 40 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria.