Pasqua 2018: Roma e Londra protagoniste nei viaggi degli italiani

Con l’avvicinarsi della Pasqua molti italiani si preparano a partire per trascorrere un week-end lungo fuori porta in Italia o all’estero. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha analizzato i dati relativi all’interesse di prenotazione dei viaggiatori italiani sul sito per capire quali sono le destinazioni nazionali e internazionali più gettonate per le vacanze pasquali di quest’anno. Ecco cosa è emerso.

TOP 10 DESTINAZIONI ITALIANE 1. Roma 2. Firenze 3. Napoli 4. Venezia 5. Milano 6. Torino 7. Bologna 8. Rimini 9. Verona 10. Abano Terme

TOP 10 DESTINAZIONI INTERNAZIONALI 1. Londra 2. Parigi 3. Amsterdam 4. Barcellona 5. Praga 6. Tenerife 7. Dubai 8. New York City 9. Vienna 10. Berlino

“Grazie ai tantissimi viaggiatori che hanno visitato TripAdvisor per leggere le recensioni e prenotare il loro soggiorno, i dati di questo studio offrono una fotografia di quelle che sono le tendenze di viaggio per le vacanze pasquali del 2018” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Tra coloro che sceglieranno di restare entro i confini nazionali, è interessante notare la presenza di destinazioni meno battute al di là delle ‘solite note’ e comunque la prevalenza di città rispetto a mete di mare o montagna. Anche per quanto riguarda l’estero le destinazioni più gettonate dagli italiani sono quasi tutte metropoli, con l’Europa che la fa da padrona”.

Metodologia

Le Top 10 delle destinazioni nazionali e internazionali più gettonate per le vacanze pasquali sono basate sull’interesse di prenotazione dei viaggiatori italiani su TripAdvisor per il periodo compreso tra il 30 marzo e il 2 aprile 2018.