Pasqua, AIDAA: sulle tavole italiane 7mila tonnellate di agnello

“Sette milioni di chili di carne di agnello da latte. Questa – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota- la quantità di carne macellata dei piccoli agnelli tolti alle loro madri ancora in età da latte che sta invadendo in questi giorni supermercati e macellerie di tutta Italia. Un incremento notevole di almeno il 40% di richiesta di carne di agnello rispetto allo scorso anno che ha portato alla macellazione in occasione delle festività pasquali di circa un milione di capi di agnelli e capretti (ai quali si aggiungono molti agnelli macellati clandestinamente direttamente dai pastori o in macelli casalinghi). In particolare la richiesta di carne di agnello ha subito una forte impennata in questa settimana in quanto oltre alla pasqua cattolica, nello stesso fine settimana si celebra la pasqua ebraica festa anche questa che prevede un forte utilizzo della carne di agnello. Ed inoltre anche la pasqua Ortodossa quest’anno si celebra la domenica successiva (8 aprile) rispetto a quelle cattolica ed ebraica e questa concomitanza ha di fatto concentrato il massacro di un milione di cuccioli di agnello. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente lanciando l’appello a tutte le persone di buona volontà perché si astengano dal mangiare carne di agnello, non può che estendere l’invito a tutti gli amanti degli animali perché scelgano per una pasqua senza consumo di carne, infatti oltre agli agnelli in occasione della Pasqua si assiste ad un incremento del 30% della macellazione di suini, bovino ed anche cavalli.”