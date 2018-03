Segui le tracce del coniglietto Pasquale con una car2go: grazie alle nuove offerte speciali, non c’è bisogno di andare di fretta

La Pasqua è sempre più vicina e molti italiani stanno preparando le valigie per passare le vacanze con i propri cari. Che si tratti di un weekend romantico a bordo di una smart fortwo o di arrivare con stile al pranzo pasquale su una smart forfour, durante il periodo promozionale che va dal 24 marzo all’8 aprile, tutti i 2.100 veicoli della flotta italiana di car2go potranno essere prenotati con la conveniente tariffa di Pasqua.

“Grazie ai nuovi pacchetti pasquali, esaudiamo i desideri dei nostri clienti che possono così utilizzare i veicoli car2go per noleggi di più lunga durata” spiega Thomas Beermann, CEO di car2go Europe.

L’opzione più economica è la smart fortwo, che può essere noleggiata a soli 59 euro (24 ore) oppure a 109 euro (48 ore). Una giornata fuori porta con la smart forfour, invece, costa soli 69 euro, mentre un viaggio di due giorni 129 euro. Nel pacchetto da 24 ore sono inclusi 200 chilometri, mentre l’offerta da 48 ore comprende 400 chilometri. “I pacchetti offrono tempo e chilometri a sufficienza per un weekend all’insegna del relax.” – continua Beermann – “Basta selezionare in app il pacchetto desiderato prima di iniziare il noleggio ed il gioco è fatto”.

Le nuove tariffe giornaliere verranno riproposte anche in futuro in occasione di specifiche festività o nei periodi di vacanza.

Nel periodo promozionale, un noleggio può durare massimo 48 ore durante le quali è possibile allontanarsi dall’area operativa di car2go, per poi farci ritorno per terminare il noleggio, come avviene normalmente. L’offerta è limitata all’Italia e non sono permessi viaggi in altri Paesi a bordo di un veicolo della flotta italiana. Offerte specifiche per chi viaggerà all’estero durante il periodo promozionale sono disponibili anche in Germania (Stoccarda esclusa) e Austria.