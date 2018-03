In occasione del tradizionale pranzo di Pasqua , quest’anno sulle tavole degli italiani finirà il 10% di agnello in meno, una contrazione dei consumi che avviene nonostante i prezzi per tale tipologia di carne risultino in calo del -5% rispetto allo scorso anno. Meno di 5mila tonnellate di agnello saranno consumate durante la Pasqua, spiega l’associazione, confermando la tendenza delle famiglie a sostituire la carne ovina con pollo, tacchino e maiale.

Pasqua, Codacons: crolla il consumo di carne d’agnello

