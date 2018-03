Pasqua, Coldiretti: il 36% degli italiani sarà in viaggio

Il 36% degli italiani ha scelto di mettersi in viaggio nel lungo weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata: lo rileva un’analisi Coldiretti/Ixè, secondo cui otto italiani su dieci (79%) non cambiano i programmi di vacanza seguendo il meteo.

“Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che 19 milioni di italiani hanno deciso di mettersi in movimento durante il lungo weekend tra Pasqua e Pasquetta, la maggioranza dei quali per un totale di 12 milioni per trascorrere le feste con parenti e amici mentre oltre 7 milioni hanno colto l’occasione per una vera vacanza, anche se breve“.

“Le mete preferite – sottolinea l’associazione – restano quelle lungo la Penisola che consentono di ottimizzare il tempo limitato a disposizione con appena il 2% dei vacanzieri che varca le frontiere. Sul podio salgono a pari merito con il 28% la montagna, il mare e la campagna ed i parchi mentre piu’ ridotte sono le presenze nelle grandi città (16%) anche per le preoccupazioni determinate dal terrorismo“.

“La metà ha scelto di alloggiare nelle case in affitto, di parenti o amici o di proprietà che in molti casi vengono riaperte in vista dell’estate, mentre circa 25% l’albergo ma molto gettonati anche i rifugi alpini, i bed and breakfast e gli agriturismo. La ricerca della tranquillità favorisce la vacanza in campagna che – conclude la Coldiretti – è la vera star di questo weekend anche nelle zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima di aumento del 10% delle presenze.“