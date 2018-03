Pasqua, Coldiretti: il terrorismo condiziona 12 milioni di italiani

Secondo una analisi Coldiretti/Ixe’ il terrorismo spaventa e condiziona le scelte e gli spostamenti di 12 milioni di italiani a Pasqua: appena il 2% dei connazionali – sottolinea la Coldiretti – si recherà all’estero per il poco tempo disponibile ma anche per le preoccupazioni che riguardano la sicurezza nelle principali capitali europee ed i luoghi turistici considerati piu’ sensibili.

Il timore – continua la Coldiretti – cambia la mappa delle vacanze anche in Italia dove si assiste ad uno spostamento verso mete alternative considerate piu’ tranquille per i viaggi d’arte, religiosi o di svago. Si assiste in particolare ad una forte crescita del turismo enogastronomico che porta a scoprire i borghi, i piccoli comuni ed angoli sconosciuto di un’Italia considerata a torto ”minore”.

L’offerta enogastronomica – sostiene Coldiretti – è una risorsa per l’Italia che può contare su un territorio unico per storia, arte e paesaggio, le principali leve di attrazione turistica. Non a caso due stranieri su tre – conclude la Coldiretti – considerano la cultura e il cibo le principali motivazione del viaggio nel Belpaese mentre per ben il 54% degli italiani il successo della vacanza dipende dalla combinazione cibo, ambiente e cultura, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’.