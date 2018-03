Pasqua: itinerari Made in Italy per un long weekend low cost

Le feste di Pasqua sono alle porte e GoEuro, la piattaforma di viaggi che permette di cercare e prenotare treni, autobus e voli in Europa, propone itinerari in Italia per un long weekend in partenza da Milano, Roma e Napoli, con mete facilmente raggiungibili in treno o autobus senza spendere una fortuna.

Milano-Genova-Savona-Asti: 4 giorni, prezzo a partire da 43,45 euro, un itinerario che abbina la bellezza della costa, il fascino delle città e la visita ai dolci paesaggi del Monferrato.

Milano-Alessandria-Piacenza: 3 giorni, prezzo a partire da 21,89 euro. Pensato per chi vuole evitare le grandi città e concedersi la scoperta di gioielli nascosti del nord Italia, questo itinerario con partenza da Milano inizia da Alessandria, città di Umberto Eco, raggiungibile in meno di 1 ora e 30 di treno (da 9,44 euro). Dopo una visita al centro storico con le sue belle piazze, chiese e monumenti, è possibile proseguire verso la Cittadella, uno degli edifici militari più importanti d’Europa.

Roma-Tivoli-Sulmona-L’Aquila-Terni: 4 giorni, prezzo a partire da 31,60 euro: tra Lazio, Abruzzo e Umbria, questo itinerario permette discoprire alcune delle mete più belle del centro Italia. Tivoli è a meno di un’ora di treno da Roma (da 2,60 euro). Immancabili le visite a due capolavori rinascimentali, Villa D’Este, inscritta tra il siti patrimonio Unesco, e Villa Gregoriana, e ai siti archeologici di epocaromana, come Villa Adriana.

Roma-Perugia-Spoleto: 3 giorni, prezzo a partire da 32 euro. Con tre giorni a disposizione, si può optare per un weekend in Umbria, tra Perugia e Spoleto. Da Roma, si giunge a Perugia in 2 ore e 15 di autobus (da 17,90 euro). La città ospita fino al 2 aprile ‘La grande fiera di Pasqua’, un appuntamento annuale delle vie del centro storico con numerose bancarelle che propongono prodotti gastronomici e artigianali di qualità.

Napoli-Pompei-Salerno-Cava de’ Tirreni 4 giorni, prezzo a partire da 10,30 euro: a poca distanza da Napoli, sono innumerevoli le idee di viaggio per scoprire la Campania e le sue bellezze in occasione delle vacanze di Pasqua. In 38 minuti di treno (da 2,80 euro), si raggiunge Pompei e il suo parco archeologico, al quale dedicare una giornata intera. In meno di un’ora di treno si arriva a Salerno (da 2,40 euro): punto di accesso alla costiera amalfitana, Salerno è una bella città che merita una visita più approfondita.