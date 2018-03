Pasqua nella natura e nei sapori dell’Umbria: al Castello di Petroia (PG) lezioni per fare uova di cioccolato

Alberi di quercia e di cerro secolari crescono tra piante di pini e salici nella grande tenuta che si perde nel paesaggio intorno al millenario Castello di Petroia (PG). L’arrivo della primavera nello storico maniero in cui è nato Federico da Montefeltro è sempre una grande festa, che rispecchia il risveglio della natura da cui è avvolto. Circa 20 km di sentieri, un tempo percorsi dai contadini per occuparsi della campagna e dagli animali per raggiungere i pascoli, si snodano dall’antica fortezza, che dall’alto della collina tra Gubbio e Perugia domina la valle in cui cresce una foresta di 12 ettari, tripudio di biodiversità (solo almeno 6mila le piante da scoprire) e in cui pascolano bovini bianchi di razza chianina. Percorsi che nella stagione dei fiori sono particolarmente apprezzati da attraversare a piedi. Sono tutti collegati tra loro e permettono di camminare nella natura più selvaggia. Il periodo di Pasqua, con la sua voglia di stare all’aria aperta, è ideale per scoprire il mondo bucolico dell’Umbria e i sapori che nascono dalla sua terra. Come l’olio extravergine di oliva, che proviene dagli alberi che circondano la piscina del Castello, e che arricchisce i piatti del ristorante. E poi entrare nel Castello di Petroia è come vivere un viaggio nel Medioevo, sensazione che continua visitando la vicina città medievale di Gubbio e i bellissimi borghi d’arte, come Assisi e Perugia.

La Pasqua al Castello di Petroia comincia sabato 31 marzo 2018 con una speciale lezione di cioccolato, per imparare a plasmare le uova di Pasqua e deliziosi cioccolatini ripieni. Il giorno successivo, il 1° aprile 2018, i piaceri del palato continuano nella cena di Pasqua, con il menu dello Chef stellato Walter Passeri: tortino di fave e pecorino con gamberi al vapore e uova di quaglia, ravioli di ricotta di capra con demy glace profumata all’arancia, agnello al profumo delle colline umbre e salsa al sagrantino, sformato di carciofi e patate, per completare con un dolce semifreddo al torroncino su cioccolato Nero Perugina 70%. La cena è accompagnata da vini bianchi e rossi DOC dell’Umbria.

Per vivere la Pasqua al Castello di Petroia, si può approfittare dell’offerta di 3 notti, soggiornando tra le eleganti stanze del maniero, compresa la colazione, la cena di domenica di 4 portate e la lezione di cioccolato. Il prezzo è di 459 euro per 2 persone. Il ristorante rimane aperto con menu alla carta le sere del 30 e 31 marzo e del 2 aprile.