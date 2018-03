Pasqua e Pasquetta 2018: aperture straordinarie con attività per le famiglie al Museo Meina sul Lago Maggiore

Apertura straordinaria in occasione di Pasqua e Pasquetta 2018 del Museo Meina nel parco-chalet di Villa Faraggiana. Il grazioso complesso sul Lago Maggiore (a meno di un’ora da Milano e Varese) accoglierà, domenica 1 (dalle ore 16 alle 19) e lunedì 2 aprile (dalle ore 14.30 alle 19), grandi e piccini con allestimenti ideali per le famiglie sul tema della natura e del rispetto dell’ambiente.

Lo chalet propone il percorso multimediale “Vox Horti – racconti e visioni nella casa del parco”. Le sale del museo prenderanno vita grazie a grandi effetti multimediali in 4D tra proiezioni, suoni, luci, per raccontare una storia sul rispetto della natura, nella quale i visitatori saranno accompagnati da una bambina virtuale tra enigmi da risolvere, buffi personaggi, labirinti e prove da superare. Per i più piccoli si tratterà di una “grande fiaba” con affascinanti effetti; per gli adulti un interessante excursus tra citazioni, artistiche, letterarie, storiche, scientifiche.

Altra proposta del complesso è l’esposizione di Doll’s Houses, ambienti miniaturizzati, realizzati artigianalmente da Manuela Peviani, la “signora delle case di bambola”. Vecchie scatole, pupazzetti, articoli di bigiotteria, ferretti, gingilli tornano a essere utili trasformandosi in rappresentazioni artistiche con gli ambienti delle abitazioni ispirati alle tematiche delle feste tradizionali. Si tratta di una usanza molto diffusa in Russia, sin dai tempi degli Zar e nei paesi germanici, ma poco nota in Italia. L’esposizione, per quantità degli ambienti e modalità di realizzazione, è unica nel suo genere in Italia.

Anche una delle maschere più note, insieme ai suoi amici, farà capolino al Museo Meina. Si tratta di Arlecchino che, in un teatrino virtuale, grazie a un grande ologramma, racconterà simpatiche gag e storie legate ai personaggi della Commedia dell’arte. I più piccoli potranno incontrare, nell’angolo creativo, “Bubo Clock” la mascotte del museo, con disegni, giochi e colori.

Le attività si svolgeranno al chiuso, quindi anche con pioggia. Bel tempo permettendo si potrà passeggiare nel parco con vista sulla Rocca Borromea di Angera.