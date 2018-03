Pasqua e pasquetta 2018: caccia all’uovo del drago al Castello di Gropparello (PC)

Ma quali conigli pasquali! In un luogo magico e antico come il Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, tra le favolose Gole del Vezzeno, le tradizionali uova arrivano con i draghi, creature mitiche che condividono lo spazio aereo dell’immaginazione intorno e dentro al maniero con folletti, principesse, maghi, orchi e cavalieri.

I più coraggiosi ma anche i più diffidenti avranno la possibilità di toccare con mano l’avventura e le atmosfere incantate del Parco delle Fiabe l’1 e il 2 aprile 2018, quando, in occasione di Pasqua e Pasquetta, tutti i bambini saranno invitati a rispondere all’appello di Merlino, tornato dal suo esilio per salvare il Castello di Gropparello, minacciato da un oscuro presagio. L’inquietante sogno che non ha fatto chiudere occhio al mentore di Artù riguarda una pericolosa armata venuta da lontano per minacciare la tranquillità del regno. Solo un drago bianco comandato da un giovane cavaliere – divenutone signore e padrone grazie alla fortuna di aver assistito al dischiudersi dell’uovo da cui era nato – avrebbe potuto porre un freno alle ambizioni di conquista dell’esercito. Il sogno parlava di questo paladino come del Primo Cavaliere del Drago, difensore del Castello di Gropparello. Merlino ha quindi atteso per tutto l’inverno che arrivassero giovani valorosi da accompagnare alla grande prova, una magica caccia la tesoro alla Ricerca dell’uovo del Drago, per sconfiggere gli eserciti nemici. Ora il momento è giunto: i piccoli cavalieri arrivati da ogni dove, daranno vita ad una grande caccia al tesoro, alla fine della quale il più meritevole – che otterrà il titolo promesso – troverà l’Uovo di Drago.

L’attività, alla scoperta delle Gole del Vezzeno e delle popolazioni di draghi che ancora le abitano, si sviluppa nei giorni di domenica 1 e di lunedì 2 aprile, nei boschi e nelle valli che circondano il castello. Ingresso, con prenotazione obbligatoria, al prezzo di 22,00 euro per gli adulti e 18,00 per i bambini, comprensivo di visita al Castello e al Parco delle Fiabe – il primo parco Emotivo d’Italia – e l’avventura Caccia all’Uovo del Drago, con cavalieri, orchi e streghe. Prenotazione consigliata.

Per il pranzo è possibile prenotare alla Taverna Medievale con buffet Piacentino o riservare il tavolo sotto il Padiglione delle Rose per consumare il proprio pasto. Il Loco di Ristoro offre panini, focacce e torte, oltre al Cestino del Pellegrino o a quello del Pastore, entrambi al prezzo di 13 euro.

Sia l’1 che il 2 aprile si potrà prenotare anche la visita guidata alle Gole del Vezzeno e al Museo della Rosa Nascente. Il costo del biglietto è di 9 euro a persona. Per chi desidera acquistare il biglietto Unico Castello, Parco delle Fiabe e visita naturalistica, prezzo speciale di 20 euro per i bambini e 25 euro per gli adulti.