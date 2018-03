Pasqua, Trenitalia: corse straordinarie Frecciabianca sulla direttrice adriatica

In occasione delle festività pasquali, e per venire incontro alla forte domanda di mobilità, Trenitalia ha organizzato due coppie di Frecciabianca straordinari che nelle giornate del 29 marzo e 3 aprile viaggeranno lungo la direttrice adriatica Milano/Torino – Lecce.

Giovedì 29 marzo due treni straordinari partiranno da Torino Porta Nuova e da Milano Centrale diretti a Lecce. Il primo, Frecciabianca 30255, in partenza dal capoluogo piemontese alle 12.35 con arrivo a Lecce alle 00.35; il secondo, Frecciabianca 8899, in partenza da Milano alle 12.40 con arrivo alle 22.11.

Altre due corse per i viaggi di ritorno da Lecce sono invece previste per martedì 3 aprile: una corsa con il Frecciabianca 30256 in partenza alle 9.30 e arrivo a Torino Porta Nuova alle 20.40, un’altra con il Frecciabianca 8898 in partenza alle 12.26 con arrivo a Milano Centrale alle 22.30.

Sia per l’andata che per il ritorno i treni da/per Milano Centrale effettueranno le fermate nelle stazioni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara, Termoli, Foggia, Barletta, Bari e Brindisi.

I Frecciabianca da/per Torino fermeranno ad Asti, Alessandria, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara, Termoli, Foggia, Barletta, Bari e Brindisi.