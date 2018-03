Pasqua: Pam Panorama regala oltre 1500 uova di cioccolato ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici

Da diversi anni Pam Panorama sostiene enti e associazioni attive sul territorio nazionale per regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno. In questi giorni, i bambini ricoverati in alcuni dei più importanti ospedali italiani, con cui l’azienda ha stretto un rapporto di collaborazione ormai consolidato, hanno ricevuto un dolce regalo: Pam Panorama ha infatti consegnato per mano dei suoi direttori oltre 1500 uova di cioccolato, un piccolo gesto pensato per donare un momento di gioia in occasione della Pasqua.

Sono stati coinvolti i reparti pediatrici dell’Ospedale Ca’ Foncello (Treviso), dell’Ospedale dell’Angelo (Mestre), dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (Siena), dell’Azienda Ospedaliera di Padova, e l’Istituto Giannina Gaslini (Genova). A Padova, in particolare, le uova sono state distribuite presso la Clinica di Oncoematologia Pediatrica insieme alla Fondazione Città della Speranza e presso il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino in collaborazione con la Fondazione Salus Pueri – fondazione impegnata nella raccolta di risorse a favore del dipartimento di pediatria – il cui presidente è il Dott. Arturo Bastianello, presidente e amministratore delegato di Gruppo Pam. La consegna è stata effettuata dai direttori dei punti vendita del territorio che, in alcuni casi, sono stati accompagnati dagli atleti delle squadre di cui Pam Panorama è sponsor, come il Benetton Rugby Treviso e la Polisportiva Mens Sana 1871.

Oltre all’impegno nei confronti degli istituti ospedalieri di cui sopra, Pam Panorama ha regalato le uova anche ai ragazzi del progetto Baskin del Basket Mestre, ovvero basket inclusivo, che l’azienda sostiene con l’obiettivo di diffondere una cultura sportiva orientata all’integrazione per far giocare insieme gli atleti normodotati e diversamente abili.