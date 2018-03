Pasquetta in città: un pic-nic alla siciliana in terrazza da Ammu

Un pic-nic in città per Pasquetta è la proposta di Ammu per chi trascorre questo giorno di festa a Milano.

Lunedì 2 aprile a partire dalle ore 12.30 Ammu propone un gustoso pic-nic nella terrazza Ammu Cafè all’interno del Carlyle Brera Hotel*.

Il picnic di Pasquetta, proposto al costo di 25 euro, prevede una serie di generose portate.

Si parte con un aperitivo di benvenuto composto da pane cunsatu (pane casereccio, pomodoro, formaggio e acciuga), caponata e arancino al ragù.

Si prosegue con la pasta ‘ncasciata, la tipica pasta al forno messinese tanto amata da Camilleri e dal suo Montalbano, realizzata con ragù di carne, melanzane fritte, uova sode e caciocavallo e a seguire salsiccia alla piastra accompagnata da patate al forno e insalata mista.

E si chiude in bellezza con la cassata siciliana, il cannolo espresso Ammu e caffè palermitano. Il tutto accompagnato da acqua e una birra siciliana o internazionale.

Buona Pasquetta… e la dieta si inizia il giorno dopo!

* in caso di maltempo il picnic verrà servito all’interno dell’Hotel

Solo su prenotazione

Lunedì 2 aprile 2018 / dalle ore 12.30 /Ammu Café Corso Garibaldi 84 / 388.7563140