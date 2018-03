Missione ‘Passaggio a Nord Est’ per replicare la storica impresa del 2012: a bordo anche la bandiera della Città di Torino

Ci sara’ anche un po’ di Torino nel ‘Passaggio a Nord Est’ della Best Explorer, l’imbarcazione italiana che si prepara a replicare l’impresa storica del 2012 quando aveva percorso la rotta marittima fra Atlantico e Pacifico passando a Nord dell’America. Non solo a guidare la spedizione sara’ ancora una volta lo skipper torinese Nanni Acquarone, ma a bordo del cutter che costeggera’ il Giappone passando a nord di Siberia e Russia europea completando il periplo dell’Artico ci sara’ anche la bandiera della Citta’ di Torino. Il Comune ha infatti concesso il patrocinio alla spedizione scientifica unendosi a Enea, Assonautica italiana e ai ministeri di Ambiente e Difesa nel sostenere il progetto Artic Sail Expeditions Italia. “Torino – sottolinea la sindaca Chiara Appendino – e’ una citta’ con una spiccata vocazione all’innovazione, alla ricerca scientifica e alla sperimentazione di ogni attivita’ che possa contribuire a salvaguardare l’ambiente. Concedendo il patrocinio vogliamo sostenere un’iniziativa di elevato valore scientifico e, fatto non meno importante, utile a sensibilizzare le persone sui temi ambientali e sulla necessita’ che la comunita’ mondiale agisca unita per tutelare flora e fauna marine”. Durante la spedizione verra’ eseguito un campionamento continuo delle acque per il rilevamento di plancton.