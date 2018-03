Alimenti, patata: un ottimo alimento per i bambini grazie alla sua elevata densità nutrizionale

La patata è ritenuta un ottimo alimento grazie alla sua elevata densità nutrizionale, e le patate Novelle Selenella, disponibili da metà aprile, hanno un gusto delicato, una buccia sottile e una polpa tenera e sono un concentrato di vitamine. Ottime arrostite, cotte a vapore e saltate in padella sono il piatto perfetto per coniugare gusto e benessere.

Mattia Di Nunzio, Dottore in Scienze e Tecnologie Alimentari e Dottore di Ricerca Europeo (European Ph.D) in Scienze degli Alimenti, ha dichiarato: “La patata è ritenuta un ottimo alimento per l’alimentazione del bambino grazie alla sua elevata densità nutrizionale. Infatti è una ricca fonte di carboidrati, vitamina C e potassio. Unica raccomandazione: limitare il consumo di patate fritte (normalmente molto apprezzate dai più piccoli) essenzialmente per due motivi. Il primo, perché essendo fritte in olio, presentano una maggiore densità calorica e, secondo, perché durante la frittura ad alte temperature si possono formare alcune molecole poco salutari.”