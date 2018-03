Pavia: si fingono dirigenti Autogrill e truffano cartiera tedesca, arrestati

Milano 10 mar. (AdnKronos) – Arrestati dai carabinieri di Belgioioso e del nucleo operativo della Compagnia di Pavia due pregiudicati responsabili di una tentata truffa in concorso. I due, R.C., 42enne di Castelsangiovanni (Piacenza) e D.V. 50enne di Pietra de Giorgi (Pavia), si erano spacciati per dirigenti di Autogrill e avevano ordito una complessa truffa ai danni di una cartiera tedesca, ordinando ingenti quantità di una particolare carta, da ricevere con cadenza mensile, ordinando in prima battuta 40 tonnellate di merce a un prezzo concordato di circa 80mila euro. I due erano già riusciti a ricevere un primo carico ma non sono riusciti a mettere le mani sul secondo (da 37mila euro), arrivato ieri, perché all’appuntamento per il ritiro della merce erano presenti anche i carabinieri per arrestarli. Le indagini proseguiranno per individuare la filiera delle persone coinvolte nella vicenda.