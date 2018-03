Salute, 1 italiano su 2 ha problemi di peso: dall’inizio secondo i sovrappeso sono aumentati del 3.5%

Italiani sempre più in sovrappeso: il numero di persone che può salire sulla bilancia senza paura è diminuito, mentre coloro che sono alla ricerca continua di una dieta miracolosa è aumentato. Se nel 2001 era in forma il 54,2% degli over 18, nel 2016 la percentuale è scesa al 51%. Dall’inizio del secolo, quindi, si è avuta una riduzione di 3,2 punti percentuali, che si sono andati ad aggiungere al già numeroso gruppo di persone che hanno chili in eccesso. E’ quanto emerge dai dati dell’Istat, elaborati dall’Adnkronos.

Le persone in sovrappeso sono passate dal 33,9% al 35,5%, con un incremento di 1,6 punti percentuali. Bisogna poi aggiungere le persone obese, che dall’8,5% sono salite al 10,4% (+1,9 punti percentuali). Sommando le due categorie si arriva al 42,4% nel 2001, che sale fino al 45,9% nel 2016, con un incremento di 3,5 punti percentuali. Pochi i soggetti sottopeso, che diminuiscono ulteriormente nel corso del nuovo secolo, passando dal 3,3% al 3,1%.

Gli ultimi dati disponibili mostrano che tre giovani su quattro riescono a stare lontani dai problemi; nella fascia tra 18 e 24 anni il 73,4% è in linea, mentre il 17,4% dovrebbe già mettersi a dieta e il 9,3% dovrebbe mangiare di più. Osservando i comportamenti dei giovani divisi per sesso si scopre che i maschi hanno più problemi con i chili di troppo (21,3%) mentre le femmine devono affrontare soprattutto il problema del sottopeso (16,2%).

A perdere per primi la linea sono gli uomini; nella fascia d’età tra 18 e 24 anni il 75,9% non ha problemi di peso ma, già nel gruppo successivo (25-34 anni) la percentuale scende vertiginosamente al 59,3%. Mentre le donne resistono più a lungo e fino a 24 anni è il 70,7% a non avere problemi di linea, mentre nella fascia d’età successiva (35-44 anni) si registra addirittura un incremento di chi è in forma (72,3%).

Il problema del sovrappeso perseguita più gli uomini delle donne per tutta la vita: nella fascia 25-34 anni a dover fare i conti con la bilancia è il 34,2%; nella fascia successiva (35-44) si sale al 44,3% e nel gruppo che segue si arriva al 49,2%. Più di un uomo su due è in sovrappeso nelle due fasce d’età successive (52,4% e 52,9%), mentre superati i 75 anni si torna a scendere (44,5%).