Anas comunica che è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” compreso tra il km 36,200 e il km 42,700, all’interno del territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il provvedimento è reso necessario a causa delle intense nevicate in corso.