Piemonte: simulazione di valanga a Sestriere

Gli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico hanno partecipato questa mattina a ‘Chaberton 2018’ una simulazione di valanga organizzata dalle truppe Alpine dell’Esercito italiano nel territorio del Comune di Sestriere (Torino) alla presenza del ministro della Difesa, Roberta Pinotti.

Si è trattato – si spiega in una nota di Sasp Piemonte – di un’esercitazione inserita all’interno dei CaSTA 2018, i campionati di sci delle truppe Alpine, che prevedeva uno scenario di intervento su una slavina di grandi dimensioni, situazione riconducibile all’emergenza neve che ha colpito l’Italia centrale lo scorso inverno. Nella simulazione è stato immaginato il travolgimento di persone e abitazioni con la necessità di accedere sul luogo dell’incidente, individuare i feriti, stabilizzarli e procedere alla loro evacuazione. Il personale del Cnsas Piemonte e militare è stato portato sul posto dai cingolati utilizzando la tecnica dello skioring, cioè trainati dietro i mezzi con una corda. In seguito sono intervenute le Unità cinofile da valanga del Cnsas Piemonte e del Soccorso alpino della guardia di finanza che hanno individuato i figuranti nascosti sotto la neve. Dopo le operazioni di scavo, le squadre hanno proceduto con la stabilizzazione delle vittime utilizzando dispositivi sanitari e le hanno trasferite su speciali barelle in grado di scivolare sulla neve trainate da operatori in sci e in motoslitta.