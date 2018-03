Pinova Val Venosta: il frutto sano dello sportivo, una fonte di energia naturale

Frutto genuino, facilmente digeribile, dissetante e assolutamente naturale, la Pinova Val Venosta aiuta a vincere la fatica donando nuove energie, grazie anche ai micronutrienti in essa contenuti ed alla sensazione di freschezza subito disponibile al primo morso.

La Pinova Val Venosta è un frutto ricchissimo di fibre, che saziano a lungo e con pochissime calorie, circa 70kcal per frutto. Al suo interno, un concentrato di preziosi elementi nutritivi come le vitamine A, C, B1, B2, oltre a minerali e oligoelementi facilmente assimilabili tra i quali potassio, calcio, magnesio, ferro, rame, zinco, iodio e selenio, che risvegliano energie ed entusiasmo.

Un’ottima alleata naturale prima e dopo lo sport, ma anche come snack sano che precede i pasti perché spezza la fame e stimola le funzioni intestinali. È ricca di zuccheri naturali come fruttosio, glucosio e saccarosio che ne caratterizzano il tipico sapore e garantiscono al corpo una fonte di energia immediata. Grazie al ricco apporto di liquidi circa 85% di acqua, le mele Pinova sono un “ricostituente” naturale per i muscoli e rappresentano un toccasana per il sistema nervoso.

Rinfrescante e dalla polpa molto croccante, succosa e soda, la Pinova Val Venosta è inconfondibile e speciale grazie all’invitante buccia liscia e setosa dalla tonalità giallo-rossa, passando per l’arancione con striature verdi e con almeno il 30% della superficie che sfoggia un color rosso cinabro fiammante. È una varietà adatta ad una lunga conservazione senza perdere il suo aroma caratteristico, disponibile fino a giugno, è la mela che accontenta gli sportivi e chi conduce una vita salutare.

Buona e naturale, la Mela Pinova Val Venosta è il frutto ideale anche per chi predilige una merenda sana, dal sapore autentico e deciso.