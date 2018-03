Scoperti plancton dell’Oceania nel mare di Lipari: un’anomalia epocale provocata dal global warming

L’innalzamento della temperatura del Mediterraneo ha portato nel mare di Lipari (Messina) esemplari di Salpa Maxima, una specie di grosso Plancton, non comune a queste latitudini. L’animale, simile a una medusa e grande come una mano d’uomo, non e’ urticante e vive sui fondali dell’Oceania e di vari arcipelaghi del Pacifico. Non si tratta di un invertebrato, ma di un “cordato”, fornito di un asse corporeo interno. Le salpe per riprodursi si uniscono in lunghe catene di numerosi esemplari. Sono innocue per l’uomo e la loro presenza indica mare pulito.