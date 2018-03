Preca Brummel: ammessa al concordato in continuità

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Il tribunale di Varese ha ammesso Preca Brummel al concordato in continuità, in linea con la domanda presentata ad aprile 2017 e al piano di ristrutturazione e rilancio del quinquennio 2018-22 depositato a novembre 2017, fissando l’adunanza dei creditori il 13 giugno. Lo annuncia la società che produce abbigliamento per bambini.

“Il piano presentato si fonda sia su una attenta riorganizzazione interna (in accordo con le organizzazioni sindacali), ma soprattutto – si legge un una nota – su un importante progetto di rilancio dell’azienda che coinvolge tutti i settori dalla comunicazione, al progetto retail e allo sviluppo sia nazionale che internazionale”. ‘Il forte rinnovamento del prodotto, con novità stilistiche accompagnate da una riconosciuta qualità dei tessuti e lavorazioni, e della comunicazione hanno avuto i primi importanti e positivi riscontri sia nella stagione Primavera Estate 2018 che nella campagna vendita della stagione Autunno Inverno 2018 sia per il marchio Brums che Mek” conferma Carola Prevosti amministratore unico della società.

Per lo sviluppo retail sono stati definiti con qualificati partner aperture di spazi monomarca sia in Italia sia in particolare all’estero, in linea con il piano strategico presentato: in Qatar a Doha, 4 nuove aperture ( 1 Brums e 3 corner Mek ); in Russia a Mosca al Lubyanka mall apre il primo monomarca Mek e Brums si riposiziona in uno spazio più grande; in Gibuti aprono un corner Brums e uno Mek. Infine, in Italia l’apertura di un nuovo monomarca franchising a Firenze e un raddoppio di presenza a Milano presso Coin Cantore.