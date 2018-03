Previsioni Meteo, il meteorologo dell’Aeronautica militare fa chiarezza: “Burian? Sarà semplicemente instabilità marzolina”

“L’Italia a partire dall’inizio della prossima settimana sarà interessata da un ritorno di temperature più rigide di quelle che stiamo sperimentando in questi giorni, con possibili nevicate a quote collinari e non in pianura. Le caratteristiche del tempo atmosferico saranno quindi quelle della tipica instabilità del tardo inverno-inizio primavera”. A rassicurare sul temibile ritorno del Burian, l’ondata di gelo siberiano che già venti giorni fa si è abbattuta sul Centro-Nord, è il tenente colonnello dell’Aeronautica militare Guido Guidi.

Un termine che peraltro, chiarisce, interpellato dall’Adnkronos, “non è una novità se pensiamo che il nostro emisfero si chiama boreale, che il vento di Trieste si chiama bora e che definiamo buriana il temporale”. Quello che dobbiamo aspettarci, spiega Guidi, “non sarà un maltempo compatto, quanto il passaggio di sistemi frontali, con l’arrivo di temporali, probabilmente anche qualche grandinata – Una situazione sicuramente da tenere sotto controllo anche in termini di effetti ma con caratteristiche più prettamente marzoline“.

L’esperto invita quindi a non pensare a una replica di quanto accaduto a fine febbraio, che non terrebbe conto di una serie di fattori importanti dal punto di vista del progresso della stagione: “non può intendersi come replica per il semplice fatto che c’è un’ora di più di luce, e quindi un’ora di più di energia positiva, di progresso verso la stagione calda. Più andiamo avanti più basse sono le possibilità che possano esserci eventi che raggiungano quei livelli”.