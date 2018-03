Previsioni Meteo, colpo di coda dell’Inverno sull’Italia: tanta NEVE in arrivo tra Martedì e Venerdì, tutti i dettagli con quote e stima accumuli

Previsioni Meteo – L’annunciata fase fredda primaverile ha preso piede già ieri al Nord, con nevicate al Nordest ed Emilia Romagna fino in pianura. Ma il clou del maltempo deve ancora arrivare. In questa sede evidenzieremo essenzialmente le nevicate, con aree interessate, possibili accumuli e quote. Naturalmente da computare piogge e temporali diffusi e spesso forti, ma non computati in questa analisi. Una prima fase di maltempo è atteso nel pomeriggio di oggi, martedì, con neve a quote di media-alta collina su Centro Nord Appennino e a bassa quota sui rilievi di Nordest. In serata e fino a domattina, neve anche su Ovest Piemonte e fino a bassa quota, mediamente 200/300 metri, possibili fiocchi, magari bagnati, anche su Torino in nottata. Possibili accumuli fino a 10/15cm, specie su Ovest Piemonte e su Appennino tra Emilia Romagna e Nord Toscana.

Neve diffusa nelle prossime ore pomeridiane notturne e ancora domani, mercoledì, su tutto l’Appennino centrale. Sui rilievi tra Toscana, Est Umbria, Marche, Nord Abruzzo e Nordest Lazio, le nevicate più importanti avranno luogo fino a mercoledì mattino e fino a bassa quota, con accumuli diffusi anche sui 20/30 cm sopra i 500/700 metri. Inizialmente neve a 700/900 metri da Sud Marche, Abruzzo e Molise, poi calo nella notte anche qui fino a bassa quota o a 300/400 metri.

Accumuli diffusi sui 10/15 cm entro mezzogiorno di mercoledì, anche tra Abruzzo e Molise, sopra i 500 metri, diversi cm più in basso. Per quanto riguarda il Centro, le nevicate, dopo una pausa, riprenderanno, al di sotto della linea nera, essenzialmente tra Abruzzo e Molise, nella notte su giovedì e per tutto giovedì con altri importanti accumuli. Possibili, su queste due regioni, nevicate residue e irregolari, più deboli, anche venerdì 23. Nevicate via via più scarse sul resto dell’Appennino. Accumuli più importanti tra Abruzzo e Molise entro Venerdì 23, fino a 50cm o oltre in media collina, alcune decine di cm a bassa quota in Appennino.

Per quanto riguarda il Sud, il maltempo si accanirà dal pomeriggio odierno, ma essenzialmente con piogge e temporali, neve ancora in montagna. Dalla tarda notte e nella mattinata di domani, forte nevicata collinare tra Nord/Nordest Campania e Daunia Pugliese. Neve oltre 800/1000 metri in Lucania.

Dalla sera-notte e per tutto giovedì, nuove nevicate diffuse tra Lucania, Est Campania, colline pugliesi, fino a 300/500 metri, anche 200 metri su Campania e nevicate fino a 400 metri nel corso di giovedì anche su Nord Calabria, Cosentino, 500/600 metri sui rilievi della Sila. Locali nevicate oltre i 1000/1200 metri su Sud Calabria e Sicilia fino a tutto giovedì. Ancora nevicate, seppure più deboli e irregolari fino a 300/500 metri, anche venerdì, quando i fiocchi potranno raggiungere fino a 600/800 metri anche la Sicilia settentrionale e il Sud della Calabria. Accumuli collinari spesso importanti, entro venerdì, sui 20/30cm tra Campania, Lucania, colline pugliesi e fino al Nord Calabria. Possibili accumuli sopra i 600/800 metri anche verso i 50cm tra Avellinese, Est Salernitano, Potentino, localmente sulla Sila e su Nord Campania. Insomma, colpo di coda invernale importante, con accumuli spesso significativi sulle colline appenniniche e frequentemente fino a bassa quota su Centro Nord Appennino, Campania, Nord Puglia e Nord Lucania. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: