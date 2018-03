Previsioni Meteo Lombardia: tempo instabile, migliora da mercoledì

Sull’Europa – spiega Arpa Lombardia nel consueto bollettino meteo – insiste una circolazione atmosferica molto attiva con frequente formazione o transito di sistemi perturbati. Sulla regione, oggi, lunedì 19, debole instabilità in graduale attenuazione con residue deboli precipitazioni. Martedì 20 inizialmente stabile, dal tardo pomeriggio nuova breve fase debolmente perturbata con qualche rovescio e rinforzi del vento in serata. Mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 relativamente più stabile e parzialmente soleggiato, con temperature minime notturne sottozero anche in Pianura. Da sabato nuova fase di debole instabilità ma con scarse probabilità di precipitazioni.