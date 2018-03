Previsioni Meteo Lombardia: domani temporali su tutta la regione

“Un’ampia depressione attualmente tra vicino Atlantico e Penisola Iberica interesserà in diverse fasi la Lombardia tra oggi e martedì“: lo si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Lombardia. “Oggi flusso sudoccidentale debolmente instabile con precipitazioni da molto deboli a deboli diffuse, ridotta escursione termica. Domani correnti meridionali con passaggio verso est della parte più intensa del sistema perturbato: piogge moderate diffuse, localmente forti; rinforzo dei venti sui settori orientali, abbondante neve oltre 1600-1800 metri. Lunedì residua instabilità su rilievi e settori orientali, ma con fenomeni non significativi. Martedì sul Nord Italia flusso occidentale a debole curvatura ciclonica, con tendenza alla stabilizzazione sulla Lombardia; temperature massime in aumento. Mercoledì stabile e soleggiato. Giovedì nuova perturbazione dall’Atlantico.”

Domani cielo coperto su tutta la regione, in tarda serata possibile attenuazione della copertura sui settori occidentali.

Precipitazioni: deboli sulla bassa pianura, moderate su alta pianura, Appennino ed Alpi, da moderate a localmente forti su Prealpi e relativa fascia pedemontana; anche a carattere di rovescio o temporale, più intense tra mattina e primo pomeriggio. Neve abbondante sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri; quota neve in calo fino a 1200-1300 metri in serata sulle Alpi, a partire da ovest.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 6 e 9 °C, massime tra 8 e 12 °C.

Zero termico: sul Nordovest intorno a 1900 metri, altrove tra 2100 e 2400 metri; in generale calo a 1600-1800 metri in serata.

Venti: in pianura moderati da est, a tratti forti su Mantovano e Bresciano tra mattino e primo pomeriggio; in montagna moderati da sud, forti in alta quota.