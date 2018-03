Previsioni Meteo Pasqua, sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera: temperature elevatissime con +28°C in Sicilia, +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE]

E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a Chieti, +21°C a Forlì, +20°C a Vasto, Faenza, Lugo, San Pietro in Casale e Argenta, +19°C a Roma, Carpi e Imola, +18°C a Bologna, Firenze, Pisa, L’Aquila, Rimini, Ferrara, Latina, Cesena, Cesenatico e Codigoro, +17°C a Brescia e Verona, +16°C a Trieste, Padova e Mantova. Ma fa decisamente più caldo al Sud, e soprattutto in Sicilia, Calabria e Campania dove le temperature sono elevatissime. Di seguito tutti i dati:

Sicilia (aggiornati ore 12:00): +28°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Torregrotta e Falcone, +27°C a Palermo, +26°C a Castroreale e Altofonte, +25°C a Siracusa, Bagheria, Cinisi, Partinico, Piraino e Alcamo, +24°C a Cefalù, Lentini, Mineo, San Giovanni La Punta e Brolo, +23°C a Catania, Acireale, Augusta, Castellammare del Golfo, Mascalucia, Trecastagni e Paternò, +22°C a Modica, Gela, Sciacca, Francofonte, Noto, Bronte e Santa Croce Camerina.

Calabria (aggiornati ore 10:00): +26°C a Mileto, +25°C a Paola, +24°C a Vibo Valentia e Amantea, +23°C a Cosenza, Lamezia Terme, Cittanova e Rizziconi, +22°C a Serra San Bruno, +21°C a Catanzaro, Scilla e San Pietro in Guarano.

Campania (aggiornati ore 12:00): +23°C a Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mondragone, Palma Campania e Pompei, +22°C a Positano e Altavilla Silentina, +21°C a Napoli, Salerno, Caserta, Sorrento e Vico Equense, +20°C ad Avellino.

Queste temperature aumenteranno ancora in tutt’Italia fino al pomeriggio di oggi, e addirittura anche nella notte fino alla mattinata di domani al Sud, soprattutto nella Sicilia meridionale e orientale, nella Calabria e nella Puglia centro/meridionale dove domani mattina farà ancora più caldo di oggi. Invece il brusco peggioramento in arrivo già dalla prossima notte farà sensibilmente diminuire le temperature in Sardegna e al Nord, mentre nel pomeriggio/sera di domani, Sabato 31 Marzo, la colonnina di mercurio diminuirà di circa 10°C anche al Sud.

Il maltempo colpirà in modo particolare il Nord e le Regioni centrali tirreniche nella giornata di domani, Sabato 31 Marzo, ma anche la Domenica di Pasqua sarà compromessa dal maltempo al Centro/Sud, in modo particolare nel basso Tirreno ma anche lungo le Regioni Adriatiche, senza fenomeni estremi ma con forti venti occidentali al mattino e piogge sparse. Lunedì 2 Aprile, nel giorno di Pasquetta, tornerà invece a splendere il sole in tutto il Paese con temperature in sensibile aumento.

