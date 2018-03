Ricerca: scoperti i primi segni dell’Alzheimer in un’area profonda del cervello

La chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo si nasconderebbe in una particolare area del cervello: qui, la perdita di cellule che producono dopamina, può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte deputata a creare i ricordi.

Ricercatori dell’University of Sheffield (GB) hanno confermato l’importanza dell’area del cervello detta Vta (area tegmentale ventrale), individuata un anno fa da Marcello D’Amelio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Alla guida degli scienziati britannici Annalena Venneri, docente all’Università di Sheffield: attraverso particolari scansioni cerebrali il team ha scoperto che la perdita di cellule che producono dopamina può causare il malfunzionamento dell’ippocampo.

La scoperta, pubblicata sul ‘Journal of Alzheimer’s Disease’, potrebbe rivoluzionare gli screening per l’Alzheimer, che colpisce oltre 600 mila persone in Italia e 47 milioni di persone in tutto il mondo, destinate secondo le stime a triplicarsi entro il 2050.

Venneri e il co-autore Matteo De Marco hanno acquisito risonanze magnetiche a 3Tesla (hanno il doppio della potenza delle normali risonanze magnetiche e sono in grado di produrre immagini della migliore qualità possibile) di 51 adulti sani, di 30 pazienti con diagnosi di decadimento cognitivo lieve e di 29 pazienti con diagnosi di Alzheimer: si è in tal modo rilevato il legame ‘chiave’ tra le dimensioni e la funzionalità dell’area tegmentale-ventrale, quelle dell’ippocampo e l’abilità nell’imparare nuovi concetti.