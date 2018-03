È dal lontano 1950 che si monitorano i cambiamenti climatici e oggi nessuno ormai può negare che l’innalzamento della temperatura terrestre è una realtà pericolosa, dalle conseguenze drammatiche!

La “polvere non può più essere nascosta sotto il tappeto” e anche l’informazione più edulcorata non può più evitare di affrontare l’argomento.

Le azioni dell’uomo sono direttamente responsabili della “febbre della Terra”, e solo con interventi decisi e mirati alla riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera possiamo sperare di arrestare un processo che rischia di essere inesorabile.

Riduzione delle scorte di acqua e cibo

Estinzione di animali e piante

Innalzamento del livello dei mari

Frequenza di eventi ambientali devastanti

Diffusione di epidemie mondiali

Aumento dei flussi migratori

Non è un film di fantascienza di carattere catastrofico, purtroppo è un verosimile scenario a cui stiamo andando incontro con le nostre azioni superficiali e scellerate nei confronti dell’Ambiente!

E se la politica nazionale e internazionale traccia le linee guida da seguire in termini di ecosostenibilità, Madre Natura ci offre i mezzi e le risorse per ridurre l’impatto umano sul Pianeta e per raggiungere l’autonomia energetica in modo “pulito”.

A pochi mesi dal lancio della Campagna Green Energy “Il Fossile è fuori moda”, l’Associazione No Profit Change Destiny propone il Progetto Green Power, un tangibile esempio di fusione di arte ecologica e tecnologia alla portata di tutti.

Così in un Comunicato