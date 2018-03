Ricerca, CROI 2018: annunciati i dati studio preclinico per eradicare il virus dell’HIV

Gilead Sciences, Inc. ha annunciato nei giorni scorsi i risultati di uno studio preclinico, condotto in collaborazione con i ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center, che ha valutato la combinazione di un agonista sperimentale dei recettori Toll-simili (TLR7) – GS-9620 – e un anticorpo sperimentale entrambi scoperti e sviluppati da Gilead con potere ampiamente neutralizzante (bNAb, broadly neutralizing antibody) – PGT121 – nell’ambito di una strategia di eradicazione dell’HIV. I dati dello studio – condotto su scimmie Rhesus infette da simian-human immunodeficiency virus (SHIV, virus dell’immunodeficienza umano e delle scimmie) in terapia antiretrovirale (ART, antiretroviral therapy) – hanno dimostrato che un trattamento di associazione con GS-9620 e PGT121 ha prolungato la soppressione virale e ha abbassato i picchi di carica virale dopo la sospensione della terapia ART in questo modello animale. Questi dati – discussi durante una conferenza stampa tenutasi a Boston, in occasione della Conference on Retroviruses and Opportunistic Infection (CROI) 2018 – supportano ulteriori indagini sulle strategie che hanno il potenziale per ottenere una soppressione virale a lungo termine senza la necessità di una ART quotidiana.

“L’HIV ha la capacità di nascondersi e restare latente, e questo consente al virus di eludere i trattamenti standard. Le terapie anti-HIV specifiche per identificare e riattivare il virus in questi serbatoi, hanno il potenziale per svolgere un ruolo importante nella soppressione virale a lungo termine in assenza di ART”, ha dichiarato Dan Barouch, MD, PhD, Professore di medicina presso la Harvard Medical School e Direttore del Center for Virology and Vaccine Research presso il Beth Israel Deaconess Medical Center, nonché membro del Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard. “In questo studio preclinico, cinque degli 11 animali che hanno ricevuto sia GS-9620 sia PGT121 non hanno sviluppato alcun rebound virale dopo l’interruzione della ART per 120 giorni, mentre gli altri sei animali hanno sperimentato rebound, ma hanno spontaneamente soppresso nuovamente il virus, il che suggerisce che, nelle scimmie virologicamente soppresse, questa associazione possa essere in grado di raggiungere e ridurre i serbatoi virali”.

Nel corso dello studio, 44 ​​scimmie Rhesus infette da SHIV hanno ricevuto una ART all’inizio del 7° giorno post-infezione. Dopo 96 settimane di ART continua, gli animali sono stati divisi in quattro gruppi uguali, che hanno ricevuto 5 dosi di PGT121 (10 mg/kg per infusione ogni due settimane per 10 settimane) (n = 11), oppure 10 dosi di GS-9620 (0,15 mg/kg per sonda gastrica ogni due settimane per 20 settimane) (n = 11), oppure sia PGT121 sia GS-9620 (n = 11), o ancora placebo (n = 11). Gli animali hanno continuato a ricevere la ART per tutto questo periodo, e in seguito per 16 settimane. La ART è stata sospesa alla settimana 130, quando è stato monitorato il rebound virale.

Dopo la sospensione della ART, il 100% (n = 11/11) degli animali nel braccio placebo ha registrato un aumento della carica virale, con un tempo mediano al rebound di 21 giorni; nove degli 11 animali che avevano ricevuto solo PGT121 hanno sperimentato un rebound virale, così come 10 degli 11 animali che avevano ricevuto solo GS-9620. Al contrario, cinque degli 11 animali che avevano ricevuto la combinazione di PGT121 e GS-9620 non hanno sperimentato alcun rebound virale per 120 giorni, mentre gli altri sei animali del gruppo hanno sperimentato rebound, ma hanno soppresso nuovamente la viremia senza alcuna ART.

“Restiamo impegnati nella ricerca e nello sviluppo di strategie di eradicazione dell’HIV, e siamo incoraggiati da questi dati presentati al CROI e provenienti da un modello animale preclinico di infezione da HIV, che dimostra come l’associazione di GS-9620 e PGT121 possa potenzialmente indurre la remissione virale”, ha affermato Norbert Bischofberger, PhD, Executive Vice President, Research and Development e Chief Scientific Officer di Gilead Sciences. “GS-9620 è attualmente sottoposto a uno studio di fase 1b con incremento di dose, condotto in soggetti con HIV e con soppressione della ART; inoltre, abbiamo iniziato la sperimentazione di fase I di GS-9722, un derivato di PGT121”.

I bNAb scoperti e sviluppati da Gilead , PGT121 e GS-9722, così come l’agonista di TLR7 GS-9620, sono agenti sperimentali, la cui sicurezza ed efficacia non sono state stabilite. Non esiste alcuna cura per l’HIV, né per l’AIDS.