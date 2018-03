Rifiuti: Sancinelli, oggi al limite emergenza nazionale, Governo dovrà occuparsene

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – “Così come siamo messi oggi, col settore rifiuti, dobbiamo preoccuparci perché siamo al limite di un’emergenza nazionale”. Roberto Sancinelli, presidente di Fise Assoambiente e della Montello, impresa bergamasca tra le eccellenze internazionali nel recupero e nel riciclo di plastiche e umido-organico, è convinto che presto si dovrà rimettere mano al piano nazionale per i rifiuti. “Se ne parla ancora poco, ma – dice all’Adnkronos a margine della seconda sessione di Future Energy Future Green a Milano – il prossimo Governo dovrà affrontare questo problema. Quando i Paesi vicini chiudono le frontiere – spiega – i rifiuti dove li portiamo? Bisognerà rimboccarsi le mani e riprendere in mano i piani nazionali”. E, sostiene, solo guardando al rifiuto come a un’opportunità da “reinserire nel ciclo produttivo, l’economia circolare potrà veramente svilupparsi”, superando il problema.

La sua azienda, che si è riconvertita negli anni Novanta dal siderurgico al ciclo dei rifiuti, oggi ricicla 800mila tonnellate all’anno di rifiuti ed è “un esempio unico in Europa”. A suo avviso, è necessario aprire il mercato della gestione e del riciclo, che “è bloccato, non c’è concorrenza, è tutto in mano alle piccole partecipate comunali”. Servono leggi, ad esempio, che tutelino chi vuole sostituire le materie prime fossili con prodotti riciclati e ne trovino immediata disponibilità. Oppure, si può iniziare “separando a livello locale la raccolta dalla gestione del rifiuto”, altrimenti è “ovvio che se non si apre il mercato continueranno a essere i cittadini a pagare la tassa sui rifiuti”.

Sulla raccolta differenziata, “anche se l’Italia è prima in Europa, c’è ancora moltissimo da fare: basti pensare che le tipologie di rifiuti codificate sono più di 800 e in realtà il 90% dei rifiuti che si riciclano sono cinquanta. Questo dà l’idea di quanto lavoro c’è e di quali prospettive ci siano per il settore”.