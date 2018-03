”Per tali ragioni – proseguono Mannino e Bonelli – ribadiamo nuovamente con urgenza l’intervento della Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho per avviare una indagine su questi ripetuti incendi, estendendola anche alle amministrazioni pubbliche che conferiscono, con gara o con affidamento diretto, alle imprese i materiali provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani“.

Per i due curatori del dossier, l’ennesimo rogo che ha colpito la ditta di recupero di imballaggi plastici vicino Torino “certifica l’esistenza di una strategia criminale senza precedenti sull’impiantistica di recupero dei rifiuti in tutta Italia. I numeri parlano chiaro“.

Nel 2017 sono andati in fiamme ben 110 impianti di recupero rifiuti , tra cui sette discariche, mentre nel 2018 sono già bruciati altri 27 impianti: il dato emerge dal dossier “Strategia criminale all’attacco degli impianti recupero rifiuti in tutta Italia” realizzato dai Verdi, a cura di Angelo Bonelli e Claudia Mannino.

article

1069039

MeteoWeb

Rifiuti: 110 incendi in impianti di recupero nel 2017

Nel 2017 sono andati in fiamme ben 110 impianti di recupero rifiuti, tra cui sette discariche, mentre nel 2018 sono già bruciati altri 27 impianti: il dato emerge dal dossier “Strategia criminale all’attacco degli impianti recupero rifiuti in tutta Italia” realizzato dai Verdi, a cura di Angelo Bonelli e Claudia Mannino. Per i due curatori del

http://www.meteoweb.eu/2018/03/rifiuti-torino-incendi-2017/1069039/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/06/vigili-del-fuoco.jpg

incendi rifiuti,rifiuti

NEWS