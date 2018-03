Risparmio: Intesa Sp partecipa alla European Money Week

Milano, 12 mar. (AdnKronos) – Museo del Risparmio e Banche estere del gruppo Intesa Sanpaolo partecipano alla European Money Week, promossa dalla European Banking Federation dal 12 al 18 marzo. Il tema è l’educazione finanziaria. Per Giovanna Paladino, direttore del Museo del Risparmio, “si tratta di un’occasione importante per coinvolgere in maniera allargata paesi e istituzioni. Le iniziative non mancano, ma servirebbe una regia comune”. Il Museo del Risparmio, unica istituzione italiana presente a Bruxelles alla conferenza di apertura, si farà portavoce di tale necessità. Sul tema del gender gap verranno presentati i risultati della ricerca ‘Le donne e la gestione del risparmio’, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Le Banche estere del gruppo Intesa Sanpaolo partecipano alla European Money Week con iniziative per le scuole e le famiglie in Croazia, Serbia, Ungheria e Albania, in collaborazione con le Associazioni bancarie nazionali.

Ignacio Jaquotot, a capo della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo, si è detto “lieto che Intesa Sanpaolo possa contribuire a diffondere la cultura finanziaria tra i giovani anche nei paesi dove il gruppo è presente con le proprie banche. In particolare, grazie all’attività di volontariato di numerosi dipendenti, si è potuto dare vita a più iniziative a scopo didattico organizzate a livello locale”. Le iniziative coinvolgeranno numerose scuole primarie e secondarie attraverso laboratori, incontri con professionisti ed esperti di finanza, visite a musei e banche.