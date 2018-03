Romania: guasto alla centrale nucleare di Cernavoda, spento un reattore

Questa mattina un guasto è stato segnalato presso la centrale nucleare di Cernavoda, nel sud est della Romania: “Nuclearelectrica”, la società che gestisce lo stabilimento, ha spiegato in una nota che “l’unità 2 è stata scollegata automaticamente dal sistema elettrico nazionale a seguito di un malfunzionamento nel sistema elettrico e non in un processo nucleare“. “Gli specialisti stanno studiando le cause e pianificando i lavori necessari in base alle procedure specifiche relative al settore nucleare in tali situazioni“.