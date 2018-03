Russia: ambasciatore Lettonia, vincerà nuovamente Putin

Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – “Penso che vincerà di nuovo Putin, anzi ne sono certo”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ambasciatore della Lettonia in Italia, Artis Bertulis, parlando delle elezioni che si terranno il prossimo 18 marzo in Russia. “L’unico candidato che potrebbe essere concorrente di Putin, ma è isolata, è la signora Xenia Sobchak – dice ancora Bertulis -Non vedo neanche la vittoria del comunista Pavel Grudinin”. Ma Bertulis fa anche il nome del noto blogger russo Alekseij Navalny. “E’ molto presente su Internet – spiega l’ambasciatore – ma l’elettorato di Putin non va su internet…”.

E sui rapporti con la Russia, che ha occupato la Lettonia per oltre 50 anni, l’ambasciatore dice: “Abbiamo rapporti di buon vicinato, diciamo che tra noi c’è una pace fredda… Ma sempre pace è. Siamo vicini e come vicini dobbiamo convivere ma dobbiamo sempre rispettare la nostra dignità. Come dicono gli inglesi, i confini forti sono importanti per una buona amicizia tra vicini”.

E aggiunge: “Fino a dieci anni fa non c’era un confine definito. Perché durante l’epoca sovietica la Russia, il potere sovietico, ha preso una parte dei nostri territori che esistevano. Erano nostri, ora li abbiamo lasciati a loro per avere una pace”.